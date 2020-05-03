На Тайване произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в воскресенье на Тайване и ощущалось во многих районах острова. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило тайваньское центральное метеорологическое управление, зарегистрировавшее подземные толчки в 11:24 по китайскому времени (07:24 GMT+4).
Их эпицентр находился у восточного побережья острова, в 70,7 км северо-восточнее города Тайдун. Очаг землетрясения залегал на глубине 40,4 км под морским дном.
Колебания почвы ощущались в уездах Хуалянь, Цзяи, Тайдун, Чжанхуа, Наньтоу, Юнлинь и в целом ряде городов. Данных о пострадавших и разрушениях, а также угрозе цунами к этому часу не поступало.
Остров Тайвань с населением 23 млн человек расположен в сейсмически активной зоне Восточной Азии.
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