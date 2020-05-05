Власти Китая за сутки выявили один случай заражения коронавирусом

Власти Китая выявили за минувшие сутки всего один новый случай заражения коронавирусом, ни один человек не умер, 87 выздоровели. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Новый случай заражения зафиксирован в Шанхае, инфицированный прибыл из-за рубежа. Общее число заразившихся среди тех, кто прибыл в Китай, достигло 1 676, из них 325 по-прежнему проходят лечение (состояние пяти из них оценивается как тяжелое), 1 351 выздоровел и выписан из медицинских учреждений. Ни один зараженный, прибывший в КНР из-за рубежа, не умер.

Как следует из заявления комитета, по данным на полночь 5 мая, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 82 881, выздоровели 77 853 человека, скончались 4 633. Еще 395 человек находятся в больницах, состояние 29 из них оценивается как тяжелое.

С начала этого месяца власти Китая публикуют отдельную статистику бессимптомных пациентов. Если у человека с положительным тестом на коронавирус и отсутствием симптомов все же проявились признаки заболевания (кашель, температура и другие), его учитывают в официальной статистике заболевших. За минувшие сутки выявлены 15 человек с положительным тестом на коронавирус и отсутствием симптомов заболевания. В настоящее время под медицинским наблюдением находятся 947 таких пациентов, из них 94 прибыли из-за рубежа. При этом власти не публикуют общее число бессимптомных случаев, зафиксированных в Китае с начала эпидемии.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.