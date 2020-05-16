Аргентинские ученые разработали тест на выявление коронавируса за два часа

Аргентинские ученые разработали тест, позволяющий выявить коронавирус за менее чем два часа. Об этом сообщило в пятницу правительство республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Тест NEOKIT-COVID-19 позволяет проводить тест на образцах РНК и не требует сложного оборудования", - говорится в сообщении пресс-службы.

На пресс-конференции министр здравоохранения Аргентины Хинес Гонсалес Гарсиа заявил, что "точность теста на 98% совпадает" с точностью анализов на основе полимеразной цепной реакции (ПЦР). "В остальных 2% обычно речь идет о ложноотрицательном результате", - добавил он.

По оценкам министра, разработанный аргентинскими учеными тест "в несколько раз дешевле ПЦР-анализов". Как отметил глава ведомства, в качестве образца для определения коронавируса может использоваться слюна.

Правительство южноамериканской республики планирует распространить первые 10 тыс. новых тестов в ближайшие 10 дней. Министр также не исключил, что Аргентина может в будущем начать экспортировать эти тесты.

3 марта власти Аргентины подтвердили первый в стране случай заражения коронавирусом. К настоящему времени в республике выявлено более 7,1 тыс. случаев инфицирования. Жертвами пандемии в Аргентине стали 353 человека.