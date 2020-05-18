В Канаде разбился самолет пилотажной группы ВВС
Самолет пилотажной группы канадских ВВС The Snowbirds потерпел в воскресенье крушение возле аэропорта города Камлупс (провинция Британская Колумбия). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении аэропорта на его странице в Twitter.
"Службы спасения, в том числе спасательные воздушные суда аэропорта Камлупса, проводят спасательную операцию на месте крушения самолета канадской Snowbirds", - говорится в сообщении.
Данные о состоянии пилота пока не приводятся.
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