За сутки в материковом Китае выявлены семь новых активных случаев COVID-19

В материковом Китае за истекшие сутки были зарегистрированы семь новых случаев активного протекания вызванных коронавирусом заболеваний и 18 бессимптомных больных. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Четыре из активных случаев ввезены из-за границы в автономный район Внутренняя Монголия, три выявлены внутри страны: два - в провинции Цзилинь, один - в Шанхае.

Из бессимптомных случаев 16 зафиксированы внутри страны, два - "импортированы", всего 448 бессимптомных носителей коронавируса находятся под наблюдением медиков.

Не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

Сутками ранее сообщалось о пяти новых случаях активного протекания вызванных коронавирусом заболеваний и 12 бессимптомных больных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 633 человека, зарегистрировано 82 954 активных случая заражения, из них 1 704 ввезенных из-за границы.

В медучреждениях страны продолжают проходить курс лечения 82 человека, состояние восьми оценивается как тяжелое. Излечились и выписаны из больниц более 78 тыс. человек.

На китайских территориях вне материковой части за сутки зафиксировано три новых случая заражения, все - в Гонконге. С декабря прошлого года в трех районах подтверждено 1 540 случаев заболевания: в Гонконге - 1 055 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 440 (семь случаев смерти).