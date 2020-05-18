Не менее семи человек погибли при атаке на базу разведки в Афганистане

По меньшей мере семь человек погибли, еще 25 получили ранения в результате подрыва автомобиля и последовавшей за ним перестрелки. Инцидент произошел в понедельник возле военной базы в афганской провинции Газни, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным, в лагере располагались военные из разведывательного подразделения. Атака была организована боевиками радикального движения Талибан.