Мун Чжэ Ин призвал все страны соблюдать медико-санитарные правила ВОЗ

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин предложил наделить обязательной юридической силой международные медико-санитарные правила (ММСП) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым, в частности, страны - члены организации должны своевременно информировать организацию о вспышках инфекции. Об этом он заявил в понедельник, выступая на 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы должны обновить международные медико-санитарные правила ВОЗ и другие нормы, а также наделить их обязательной юридической силой", - приводит текст выступления Мун Чжэ Ина агентство Yonhap. Говоря о предпосылках этого предложения, южнокорейский лидер подчеркнул необходимость оперативного и эффективного реагирования в случае распространения новых инфекционных заболеваний, а также прозрачности обмена информацией о них между странами.

Помимо этого, Мун Чжэ Ин предложил расширить объемы гуманитарной помощи "странам с нестабильными системами здравоохранения, а также поделиться с ними опытом карантинных мер". По его словам, в этом году Республика Корея намерена выделить "$100 млн на гуманитарные цели". Кроме того, он высказался в поддержку роли ВОЗ в разработке вакцин и методов лечения. При этом президент Южной Кореи указал на тесное сотрудничество его страны со Всемирным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI), а также отметил планы по активному взаимодействию с Глобальной коалицией за инновации в сфере готовности к эпидемиям (CEPI).

Принятые в 2005 году ММСП являются обязательными для выполнения всеми государствами - членами ВОЗ. К числу обязанностей стран относится необходимость в оперативном порядке информировать организацию о вспышках инфекции. Однако правила не имеют собственного механизма, обеспечивающего их неукоснительное выполнение, в связи с чем ВОЗ обладает ограниченными ресурсами для проведения эпидемиологических расследований в странах без разрешения властей.

На текущий момент в Южной Корее зафиксировано 11 065 случаев заражения коронавирусом. Число летальных исходов от заболеваний, вызванных вирусом, достигло в республике 263.