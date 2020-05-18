Уезд Шулань на северо-востоке Китая закрыли на карантин из-за коронавируса

Власти КНР закрыли на карантин жилые районы городского уезда Шулань китайской провинции Цзилинь (северо-восточная часть страны), где недавно были выявлены случаи инфицирования новым коронавирусом. Об этом в понедельник сообщило агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

С 7 мая в уезде Шулань было зарегистрировано 19 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, местные власти сообщили о 535 случаях близкого контактирования с инфицированными. В связи с этим 18 мая с 12:00 в жилых районах, где было зафиксировано распространение коронавируса, введены строгие профилактические меры с запретом на свободное передвижение без разрешения администрации. Местные магазины и супермаркеты организуют доставку необходимых продуктов для жителей на карантине. Домохозяйствам разрешено отправлять одного члена семьи раз в неделю за покупками жизненно необходимых предметов.

По данным на 19:00 воскресенья мск, общее число подтвержденных случаев заражения в КНР достигло 82 954, 4 634 человека умерли, 78 238 вылечились и выписаны из медучреждений. В настоящее время 82 человека в стране по-прежнему проходят лечение, состояние восьми из них оценивается как тяжелое.