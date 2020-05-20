Аббас заявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и США

Президент Палестины Махмуд Аббас во вторник объявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и США. Об этом сообщило агентство WAFA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Организация освобождения Палестины и Государство Палестина на сегодня освобождаются от всех соглашений и договоренностей с правительствами США и Израиля, а также от всех обязательств, основанных на этих соглашениях и договоренностях, включая сферу безопасности", - приводит агентство слова палестинского лидера.