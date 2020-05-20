За сутки в Китае выявлены пять случаев активного заражения коронавирусом

В материковом Китае за истекшие сутки были зарегистрированы пять новых случаев вызванных коронавирусом заболеваний и 16 бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Один из активных случаев ввезен из-за границы в автономный район Внутренняя Монголия, четыре выявлены внутри страны в провинции Цзилинь.

Из бессимптомных случаев внутри страны зафиксированы 15, один "импортирован", 368 бессимптомных носителей коронавируса находятся под наблюдением медиков.

Не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

Сутками ранее сообщалось о шести новых случаях активного заражения коронавирусом и 17 бессимптомных больных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 633 человека, зарегистрировано 82 965 активных случаев заражения, из них 1 708 ввезенных из-за границы.

В медучреждениях страны продолжает проходить курс лечения 87 человек, состояние девяти оценивается как тяжелое. Излечились и выписаны из больниц более 78 тыс. человек.