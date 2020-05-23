Власти Мексики одобрили применение гидроксихлорохина для лечения пациентов с коронавирусом

Министерство здравоохранения Мексики в ближайшие дни начнет использовать противомалярийный препарат гидроксихлорохин для амбулаторного лечения 20 тыс. человек, заразившихся коронавирусом. Соответствующее разрешение ведомство получило от Федеральной комиссии по защите от санитарных рисков, сообщила на своем сайте газета Milenio, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если этот препарат использовать на ранних стадиях [вызываемого коронавирусом заболевания], то он поможет, но в том случае, если пациент в тяжелом состоянии уже находится в больнице или у него высокая температура и явные признаки воспаления, то его применение нельзя считать лучшим выбором", - рассказал изданию Хосе Сифуэнтес Осорио, один из руководителей Национального института медицинских наук и питания имени Сальвадора Субирана. При этом он подчеркнул, что инфицированные ни в коем случае не должны заниматься самолечением, в том числе при помощи гидроксихлорохина. Ранее на текущей неделе Всемирная организация здравоохранения предупредила, что эффективность хлорохина в лечении пациентов с коронавирусом не доказана.

Согласно последним официальным данным, с 28 февраля в Мексике было выявлено 59 567 случаев заражения коронавирусом, зарегистрировано 6 510 летальных исходов. В конце марта правительство объявило о введении режима чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, а также о приостановке всех видов деятельности, не имеющих первостепенного значения. Ожидается, что с 1 июня регионы страны начнут постепенно возвращаться к обычной жизни, руководствуясь рекомендациями Минздрава.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,1 млн человек, свыше 327 тыс. умерли.