Около 100 человек в Гонконге вышли на акцию протеста из-за закона о нацбезопасности

Полиция применила в воскресенье слезоточивый газ для разгона протестующих, собравшихся в гонконгском торговом районе Козуэй-Бей. Об этом сообщила газета South China Morning Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, на акцию протеста собрались около 100 человек. Один из активистов протестного движения, указывает South China Morning Post, был задержан за несколько минут до того, как полиция применила слезоточивый газ. Как передает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев, сотрудники правоохранительных органов также использовали перцовый газ для разгона демонстрантов.

Акция протеста началась после того, как в пятницу законопроект о механизме защиты национальной безопасности в Гонконге был включен в повестку сессии Всекитайского собрания народных представителей, открывшейся в Пекине. Предполагается, что он будет принят властями КНР без согласования с гонконгскими законодателями. Оппозиционные силы специального административного района подвергли критике данную инициативу и считают, что она противоречит принципу "одна страна - две системы".

В МИД КНР заявили, что Пекин не откажется от данного принципа, а также подчеркнули, что соответствующие вопросы относятся к внутренней политике Китая, в которую не имеют права вмешиваться другие государства.