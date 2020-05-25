У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,6

БАКУ /Trend/ - Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Новой Зеландии. Об этом, как передает Trend, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 23.53 (GMT+4). Эпицентр землетрясения находился в 94 км к северу от столицы Новой Зеландии Веллингтона. Очаг находился на глубине 60 км.

Данные о возможных жертвах и разрушениях не поступали.