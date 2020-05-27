Абэ намерен посетить очный саммит G7 в США, если он состоится

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен принять участие в очном саммите лидеров стран Группы семи (G7), если он состоится в США в июне. Об этом в среду сообщил телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что на встрече глава правительства намерен предложить создать международный орган по управлению патентами на потенциальные вакцины от коронавируса. Главной целью этой инициативы является обеспечение стабильных поставок в развивающиеся страны.

По возвращении из США в Японию Абэ должен будет провести две недели на карантине из-за мер для защиты от коронавируса. Выполнять свои обязанности он будет в удаленном режиме из своей резиденции.