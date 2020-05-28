В Новой Зеландии спасли туристов, живших в лесу 19 дней

В Новой Зеландии спасатели обнаружили двух пропавших туристов, которые заблудились 19 дней назад в Национальном парке Кахуранги. 23-летние Дион Рейнольдс и Джессика О'Коннор ушли в поход 9 мая и должны были вернуться к 14 мая, сообщили в издании Mail Online, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Поиск пропавших людей велся при помощи отряда волонтеров, собак, вертолетов и дронов.

По словам спасенной пары, они заблудились из-за сильного тумана.

"Я сказал Джесс, что нам нужно остановиться, потому увидел свой след. Мы были очень растеряны", - рассказал Рейнольдс.

Вскоре после того, как туристы поняли, что потерялись, у них закончилась вода и еда. На седьмой день паре удалось выйти к водопаду, где Рейнольдс упал и растянул лодыжку. На следующий день его спутница сильно ударилась спиной.

Пара приняла решение разбить лагерь недалеко от ручья. За неделю до спасения туристы видели вертолет спасателей, который пролетел мимо. После этого Рейнольдс и О'Коннор развели костер, который вскоре заметили с воздуха.

Ранее сообщили о том, как на Аляске спасли мужчину, который 23 дня выживал в зимнем лесу.