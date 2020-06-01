Число инфицированных коронавирусом в Латинской Америке превысило 1 млн человек

Число заразившихся коронавирусом нового типа в странах Латинской Америки достигло 1,02 млн, умерли 51,5 тыс. человек. Такие данные опубликовал в понедельник телеканал Telesur, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Наибольшее число инфицированных и умерших - 514 849 и 29 314 соответственно - зарегистрировано в Бразилии. В Перу насчитывается 164 476 заразившихся и 4 506 летальных исходов. В Чили - 99 688 и 1 054 соответственно.

В Мексике, второй по численности населения стране в Латинской Америке после Бразилии, выявлены более 90 тыс. случаев заражения коронавирусом, 9 930 человек умерли. Значительное число летальных исходов - 3 358 - зафиксировано в Эквадоре, всего в республике инфицированы 39 098 человек.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6 млн человек, около 367 тыс. умерли.