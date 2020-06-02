ВВП Южной Кореи показал рекордное квартальное падение с 2008 года

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Республики Корея сократился в первом квартале 2020 года на 1,3% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года. Как сообщил во вторник Банк Кореи (центробанк), этот показатель оказался на 0,1% меньше, чем ранее прогнозировали эксперты главного финансового учреждения страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Спад, вызванный экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции, оказался самым существенным после третьего квартала 2008 года, когда ВВП сократился на 3,3% по сравнению с предыдущим кварталом.

Согласно сообщению ЦБ, в первом квартале 2020 года в Южной Корее произошел резкий спад практически во всех секторах экономики. Экспорт сократился на 3,1%, а импорт - на 3,8% по сравнению с предыдущим кварталом. Объем промышленного производства снизился на 2,9%, а производства в сфере услуг - на 6,2%. Частное потребление сократилось на 13,8%, что стало самым резким падением после первого квартала 1998 года.