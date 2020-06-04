Бойцы ПНС Ливии отбили у сил Хафтара аэропорт Триполи

Бойцы формирований, поддерживающих базирующееся в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, объявили в среду, что вернули полный контроль над международным аэропортом ливийской столицы, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Наши силы полностью освободили международный аэропорт Триполи", - приводит Al Jazeera слова представителя этих формирований. По его словам, это удалось сделать в ходе наступления на бойцов Ливийской национальной армии (ЛНА), удерживавших аэропорт.

В соцсетях появились видеоролики, на которых видно, как вооруженные бойцы на пикапах ездят по территории аэропорта - мимо взлетно-посадочных полос и давно выведенных из строя пассажирских самолетов.