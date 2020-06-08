В Шанхае начались клинические испытания нового препарата против COVID-19

Первая фаза клинических испытаний нового китайского препарата с нейтрализующими COVID-19 антителами началась в Шанхае. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, пишет в понедельник местная газета Shanghai Daily.

Препарат, получивший обозначение JS016, совместно разработан компанией Shanghai Junshi Biosciences и Институтом микробиологии при Китайской академии наук. Клинические испытания, одобренные Государственным управлением по контролю за медикаментами КНР, начались в больнице Хуашань в минувшее воскресенье. Препарат, пишет издание, был внутривенно введен здоровым добровольцам, чтобы проверить его безопасность, иммуногенность и то, как лекарство ведет себя в организме и выводится из него.

"После приема препарата четверо реципиентов чувствуют себя хорошо. Мы будем четко следовать плану в проведении тестов. Результаты помогут нам в определении правильной дозировки для инфицированных людей в последующих клинических испытаниях", - приводит газета слова врача из больницы Хуашань Чжан Цзин.

По словам исследователя из Института микробиологии Лю Цзинхуа, предыдущие тесты показали, что препарат может быть использован как для предотвращения инфицирования, так и в лечении. "Мы с нетерпением ожидаем подтверждения его действия в клинических испытаниях", - сказал ученый.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае. Она распространилась на большинство стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.