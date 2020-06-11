У берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло утром в четверг у северо-восточного побережья Тайваня. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила сейсмологическая служба острова.
Эпицентр подземных толчков находился в 69,6 км от береговой линии уезда Илань, а очаг залегал на глубине 87 км под морским дном. Колебания почвы ощущались на территории уездов Илань, Хуалянь, Наньтоу, Цзяи, в городах Тайбэй и Таоюань. Данных о пострадавших, ущербе и угрозе цунами не поступало.
Тайвань с населением 23 млн человек находится в одной из наиболее сейсмически активных зон Восточной Азии.
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