Число случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 800 тыс.
Количество смертей от коронавируса в Бразилии превысило 40 тысяч, при этом заразились уже 802 828 человек, передает Trend со ссылкой на Синьхуа.
За последние сутки в стране выявили 30 412 новых случаев коронавируса, скончались более 1,2 тысячи человек.
С начала эпидемии в стране скончались 40 919 человек, выздоровели 345 595 человек.
Таким образом, Бразилия занимает третье место по числу жертв коронавируса после США и Великобритании. По количеству заражений Бразилия уступает только США.
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