В Новой Зеландии выявили два новых случая заражения коронавирусом впервые за 24 дня

Власти Новой Зеландии зарегистрировали за минувшие сутки два новых случая заражения коронавирусом впервые за последние 24 дня, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило во вторник министерство здравоохранения страны, общее число инфицированных увеличилось до 1 506.

По данным ведомства, оба зараженных прибыли в Новую Зеландию из Великобритании, чтобы попасть на похороны близкого человека. Согласно правилам, на территории страны они находились в изоляции и не имели контактов с друзьями и родственниками. После подтверждения диагноза инфицированные были помещены в специальные карантинные центры, откуда смогут выйти лишь после полного выздоровления.

В министерстве также отметили, что с 25 мая в стране не было зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом. Всего в стране из-за инфекции умерли 22 человека. Выздоровели в общей сложности 1 482 заболевших. Первый случай заражения коронавирусом в Новой Зеландии выявили 28 февраля.

После стабилизации эпидемиологической ситуации власти Новой Зеландии отменили все эпидемиологические ограничения. Полностью восстановлена работа общественного транспорта, разрешены поездки по стране, открыты все магазины, производства, учреждения и ведомства. В обычном режиме работают предприятия общественного питания и сферы услуг, а также детские сады, общеобразовательные школы и вузы. Границы государства были частично открыты для въезда иностранцев, однако при выдаче виз предпочтение отдается родственникам и близким граждан Новой Зеландии.