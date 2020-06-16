Международный аэропорт Пекина сообщил об отмене более 600 рейсов

Международный аэропорт китайской столицы Шоуду во вторник сообщил об отмене свыше 600 внутренних рейсов. Такие данные приводятся на электронном табло воздушной гавани, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Во вторник вечером власти Пекина повысили уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения с третьего до второго из-за вспышки коронавируса на крупнейшем оптовом рынке города.