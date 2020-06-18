Президента Гондураса госпитализировали с коронавирусом

Другие страны 18 июня 2020 00:20 (UTC+04:00)
Президента Гондураса госпитализировали с коронавирусом

Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес был госпитализирован в среду для прохождения курса лечения от коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил представитель Национальной системы по чрезвычайным ситуациям Франсис Контрерас.

"У него было обнаружено небольшое поражение легких. Общее состояние оценивается как хорошее, однако медицинская команда рекомендовало ему оставаться в больнице", - заявил Контрерас, чьи слова приводит газета La Prensa.

Он добавил, что у президента была диагностирована пневмония.

Накануне Эрнандес сообщил о том, что результат его теста на коронавирус оказался положительным. Его супруга Ана Гарсия также заразилась.

В Гондурасе первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован 11 марта. В настоящее время в стране зафиксированы более 10 тыс. случаев заражения, больше 300 человек умерли.

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