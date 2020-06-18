В аэропортах Туниса вводятся новые санитарные правила

Новые санитарные правила для авиапассажиров вводятся в рамках борьбы с распространением коронавируса в аэропортах Туниса с 18 июня. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в официальном коммюнике, опубликованном в среду Управлением гражданской авиации и аэропортов Туниса.

Согласно новым правилам, пассажиров в здании аэропорта может встречать или провожать только один человек. Все входящие в аэропорт люди в обязательном порядке подвергаются измерению температуры. Лица, чья температура тела превышает 38 градусов, в помещения аэровокзала не допускаются. Во избежание возникновения очередей и давки при прохождении регистрации и пограничного контроля пассажирам рекомендуется прибывать в аэропорт за четыре часа до отлета.

В здании аэропорта для авиапутешественников остаются обязательными требования носить маску, соблюдать социальную дистанцию не менее 1 метра, а также дезинфицировать свои руки, используя специальные средства, размещенные в различных зонах аэровокзала.

Внутреннее авиасообщение возобновлено в Тунисе с 12 июня. По решению правительства ограничения на международные авиарейсы в стране будут сняты 27 июня.

По данным Минздрава Туниса, всего в стране выявлено 1 128 случаев заражения коронавирусом, 50 человек умерли, 1 004 пациента выздоровели.