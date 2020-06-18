Сеул ждет невообразимое возмездие от Пхеньяна

Взрыв межкорейского офиса связи в Кэсоне, произведенный в среду КНДР, был лишь первым в череде шагов, направленных против Республики Корея, и предстоящие действия Пхеньяна находятся "за гранью воображения" Сеула. С таким заявлением, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, выступила в четверг центральная газета народной республики "Нодон синмун".

"Это только начало. Справедливое возмездие будет продолжаться, и оно находится далеко за гранью воображения тех, кто строит предположения о том, что может случиться дальше", - подчеркивает издание. "Терпение военных КНДР иссякло. Сделанное ими объявление о подготовке детального плана боевых действий должно быть воспринято со всей серьезностью", - говорится в статье.

Газета вновь обвинила Южную Корею, которая ранее не смогла предотвратить отправку активистами пропагандистских листовок на Север, в подрыве доверия КНДР и нарушении ранее достигнутых договоренностей о взаимном отказе от провокаций. В связи с этим, отмечает "Нодон синмун", Пхеньян больше не намерен обсуждать с Сеулом двусторонние отношения.

Кроме того, издание сообщило, что граждане страны выражают готовность организовать кампанию по массированной заброске агиток в Южную Корею.

В среду Пхеньян в очередной раз повысил уровень напряженности, фактически отказавшись от выполнения межкорейского соглашения о разрядке военной напряженности в приграничных районах. В частности, Генштаб КНДР объявил о планах разместить в Кымгансане и Кэсоне подразделения Корейской народной армии, восстановить свернутые ранее по договоренности с Сеулом посты охраны в наиболее опасных районах демилитаризованной зоны, а также возобновить все виды военных учений вблизи границы с Югом.

КНДР во вторник взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне, заявив, что это ответ на распространение пропагандистских листовок южнокорейскими активистами. Республика Корея выразила сожаление в связи с этим, однако раскритиковала такие действия правоконсервативных неправительственных организаций.