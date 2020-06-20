У берегов острова Крит произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в районе греческого острова Крит. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Согласно информации, эпицентр землетрясения располагался в 93 километрах к югу от города Ираклион, где проживают почти 140 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 15 километров.
Информации о жертвах, разрушениях или угрозе цунами не поступало.
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