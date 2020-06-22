КНДР начала установку громкоговорителей на границе с Южной Кореей
КНДР приступила к установке громкоговорителей на границе с Республикой Корея. Об этом сообщает в понедельник агентство Yonhap, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Отказ от использования средств пропаганды на границе был одним из условий военного соглашения, подписанного в сентябре 2018 года министрами обороны двух стран.
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