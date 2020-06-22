КНДР начала установку громкоговорителей на границе с Южной Кореей

КНДР приступила к установке громкоговорителей на границе с Республикой Корея. Об этом сообщает в понедельник агентство Yonhap, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отказ от использования средств пропаганды на границе был одним из условий военного соглашения, подписанного в сентябре 2018 года министрами обороны двух стран.