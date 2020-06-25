Мадуро рассказал о готовности провести референдум по свое отставке
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности провести референдум в стране по факту своей отставки. Соответствующее заявление он сделал в рамках выступления, трансляция которого велась в Twitter, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, референдум может пройти в 2022 году.
Политик добавил, что для его проведения необходимо собрать определенное количество подписей, которое он планирует на 10 января 2022 года. Президент подчеркнул, что сторонники идеи о проведении референдума «об отзыве мандата президента Мадуро» могут «выйти на улицы и собрать подписи граждан».
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев о богатых людях, нарушающих карантин: Если так будет продолжаться, то я поручу увеличить размеры штрафов
Президент Ильхам Алиев: Во всех закрытых местах я надеваю маску. Ну, хорошо, если Президент это делает, почему не могут делать другие?
Президент Ильхам Алиев: Если предпринятые государством шаги не будут поддержаны общественностью в массовом порядке, то это бесполезно
Президент Ильхам Алиев: Независимо от масштабов пандемии коронавируса до конца года уровень жизнь людей должен остаться неизменным
Президент Ильхам Алиев: Сколько будет продолжатся этот ужесточенный режим – покажут жизнь и распространение коронавируса
Президент Ильхам Алиев: Если бы в последние годы по моему указанию повсюду в нашей стране не были построены современные больницы, то сегодня мы могли бы столкнуться с очень большими проблемами в борьбе с коронавирусом
Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился в Самухе с деятельностью агропарка ООО Aqro Dairy (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством жилого комплекса для вынужденных переселенцев в Самухском районе (ФОТО/ВИДЕО)
Письма граждан: Господин Президент, верим, что благодаря Вашим мудрым решениям мы достойно преодолеем любые трудности
В Азербайджане выявлены 590 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 265 человек, семеро скончались - Оперативный штаб
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в мероприятии по сдаче в эксплуатацию после восстановления моста над рекой Гянджачай (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии в Гяндже нового учебного корпуса Азербайджанского государственного аграрного университета (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане пройдет онлайн-конференция по поддержке восстановления деятельности объектов МСБ в период после пандемии
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительством нового здания Гянджинского государственного драмтеатра (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии открытия после реставрации комплекса караван-сараев «Шах Аббас» и «Угурлу Хан» в Гяндже (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии больницы модульного типа в Гяндже (ФОТО/ВИДЕО)
На продолжение строительства Гянджинского государственного драмтеатра выделены 13,8 миллиона манатов - Распоряжение