В Индии более 100 человек погибли от ударов молний за один день

Молнии стали причиной гибели 107 человек на востоке и севере Индии в четверг. Об этом сообщила в пятницу газета The Times of India, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным властей, разряды молний привели к смерти 83 жителей восточного штата Бихар, 24 человека погибли от них в северном штате Уттар-Прадеш. Большинство жертв грозовые ливни, которые принес в Индию летний муссон, застали во время работы в поле. Люди не стали спасаться от непогоды в домах, несмотря на предупреждения чрезвычайных служб, объявивших повышенный уровень опасности.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с гибелью жителей Бихара и Уттар-Прадеша. Власти этих штатов окажут материальную помощь семьям погибших.