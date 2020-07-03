Власти Пекина за три недели протестировали на коронавирус более 10 млн человек

Власти китайской столицы за последние три недели проверили на наличие коронавируса при помощи тестов на нуклеиновые кислоты более 10 млн жителей. Об этом сообщил в пятницу заместитель главы организационного отдела пекинского горкома Чжан Цян, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы проверили уже более 10 млн человек, <...> из них около 7,5 млн - лица, работающие в ресторанах, магазинах и универмагах, курьеры, представители социальных организаций, врачи, банковские служащие, работники сферы транспорта и сотрудники логистических компаний, парикмахеры", - рассказал он на брифинге.

По словам чиновника, в городе функционируют более 170 медицинских учреждений, специализирующихся на проведении подобных медицинских анализов. На складах больниц хранится более 2,2 млн комплектов для их проведения. Он уточнил, что примерно 50% заразившихся, выявленных с июня, удалось обнаружить благодаря тестам на нуклеиновые кислоты.

"Если раньше мы проверяли по 40 тыс. человек в день, то теперь - более 458 тыс. в сутки", - добавил Чжан Цян.

12 июня в Пекине впервые за последние два месяца возникла вспышка коронавируса. Власти приняли жесткие меры, ограничив перемещение на территории многих спальных районов, ввели строгий контроль на транспорте. За три недели в столице выявлен 331 заболевший и еще 29 инфицированных без симптомов. Пекин занимает первое место среди китайских регионов по уровню эпидемической опасности.