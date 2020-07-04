Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Пуэрто-Рико

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в пятницу у берегов ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 10 км к юго-западу от населенного пункта Гуаника. Очаг стихии залегал на глубине 10 км.

Информация о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступала.