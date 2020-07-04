Канада приостановила действие договора об экстрадиции с Гонконгом
Канада приостановила действие соглашения об экстрадиции с Гонконгом на фоне принятия Китаем нового закона о национальной безопасности в районе, сообщает Reuters со ссылкой на заявление канадского премьер-министра Джастина Трюдо, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
Кроме того, Канада прекратит экспорт в Гонконг ряда военных товаров, отметил Трюдо. Он добавил, что рассматриваются также дополнительные меры, в том числе в области иммиграции.
30 июня Китай принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Новое законодательство предусматривает пожизненные заключения за сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами.
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