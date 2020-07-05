Более 20 человек погибли за сутки от ударов молний на севере Индии
В Индии по меньшей 23 жителя северного штата Уттар-Прадеш погибли, 29 пострадали за последние сутки от ударов молний. Об этом в воскресенье сообщил телеканал NDTV со ссылкой на местные власти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По данным телеканала, восемь человек стали жертвами стихии в Аллахабаде, по шесть человек - в городах Мирзапур и Бхадохи, еще двое - в Каусамби, один погиб в Джаунпуре.
Местные власти пообещали выплатить родственникам погибших компенсацию.
Ранее из-за ударов молний в штате Бихар погибли почти 130 человек.
Лента новостей
Лейла Абдуллаева: Встреча главы МИД Армении с так называемым «президентом» сепаратистского режима демонстрирует захватническую политику этой страны
Фонд господдержки развития СМИ Азербайджана огласил результаты конкурса на оказание финансовой помощи газетам
В Азербайджане выявлено 534 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 471, скончались 6 человек - Оперативный штаб
Неверие людей в коронавирус присутствует только до тех пор, пока их не коснется эта беда – народная артистка Азербайджана Евгения Невмержицкая
Российские и азербайджанские эксперты высоко оценили Доклад «Азербайджан после пандемии: сценарий развития»