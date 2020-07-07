На авиабазе США на юге Японии у нескольких человек выявлен коронавирус

Власти префектуры Окинава на юге Японии объявили о выявлении заражения коронавирусом у нескольких человек на расположенной там авиабазе корпуса морской пехоты США Футэмма. Об этом во вторник сообщает телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что соответствующие данные японские власти получили от представителей корпуса. Информация о численности инфицированных в настоящий момент не приводится.

2 июля командование корпуса морской пехоты США в Азиатско-Тихоокеанском регионе сообщило о заражении одного человека на американской военной базе Кэмп Мактьюриус в префектуре Окинава.

На острове Окинава сконцентрировано 75% площади американских военных объектов в Японии. Авиабаза морской пехоты США Футэмма, которая расположена в густонаселенном районе Гинован, стала источником постоянных инцидентов. Еще в 1996 году Токио и Вашингтон договорились убрать оттуда этот объект. В 1999 году было решено передислоцировать его на север Окинавы в район Хэноко, частично разместив на насыпных островах.

За время пандемии в Японии зафиксировано более 20 тыс. случаев заражения коронавирусом. Не менее 992 человек умерли. Выздоровели около 17,7 тыс. заразившихся. 37 пациентов остаются сейчас в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.