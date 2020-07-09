В Китае за сутки выявлены 15 новых случаев заражения коронавирусом

За истекшие сутки в Китае выявлены 15 новых случаев заражения коронавирусом, из них девять больных в активной форме и шесть бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Все активные случаи и пять бессимптомных "импортированы".

За предыдущие сутки были выявлены 13 новых случая заражения, из них семь больных в активной форме и шесть бессимптомных носителей.

Пекин, где 11 июня после двухмесячного перерыва была зафиксирована волна новых случаев инфицирования, повлекшая введение жестких карантинных мер, третий день подряд сообщает о нулевом росте больных в активной форме и одном бессимптомном носителе.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрирован 83 тыс. 581 активный случай заражения, из них 1 тыс. 958 ввозных.