Число жертв наводнений и оползней в Японии достигло 72

По крайней мере 72 человека погибли в Японии, на обширных территориях которой продолжаются мощные ливневые дожди, ведущие к наводнениям, оползням и масштабным разрушениям. Об этом в понедельник сообщило японское общественное телевидение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что еще по крайней мере 13 человек числятся пропавшими без вести. Основной удар стихии пришелся по юго-западной префектуре Кумамото - там погибли по крайней мере 64 человека. В понедельник префектуру посетил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который пообещал, что власти страны сделают все необходимое для скорейшего восстановления пострадавших от удара стихии регионов.

В зоне стихийного бедствия продолжаются поисково-спасательные работы, к которым были подключены более 20 тыс. солдат национальных Сил самообороны страны.

По последним данным, в результате вызванных ливневыми дождями оползней и наводнений повреждения получили более 14 тыс. домов на юго-западе Японии. Местные метеорологи предупреждают, что дождевой фронт продолжает двигаться по японской территории на восток, а выпадение обильных осадков продлится по крайней мере до вторника.