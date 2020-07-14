МИД Египта: усилия Каира на переговорах с Эфиопией не привели к соглашению по плотине

Усилия Египта на переговорах с Эфиопией и Суданом по строящейся на Голубом Ниле плотине "Возрождение" не привели к заключению соглашения. Об этом заявил в понедельник глава МИД страны Самех Шукри, констатировав безрезультатность переговоров, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Все усилия, предпринятые в ходе переговоров, не привели к достижению соглашения, - сообщил он. - Но мы ожидаем, что Эфиопия выполнит свое обещание не заполнять водохранилище ГЭС до подписания соглашения в соответствии с Декларацией о принципах". Между тем, как сообщил в понедельник телеканал Al Jazeera со ссылкой на эфиопские СМИ, заполнение плотины фактически началось еще 8 июля.

По информации Министерства водных ресурсов и ирригации Египта, технический и юридический комитеты завершили в понедельник свою работу. "Финальный отчет каждой страны о переговорах будет представлен на мини-саммите Африканского союза (АС) [под эгидой которого они шли с 3 июля]", - говорится в заявлении ведомства. Дата встречи на высшем уровне еще не объявлена, в ней примут участие председательствующая в АС ЮАР, Кения, Мали, Демократическая республика Конго и стороны конфликта - Египет, Судан и Эфиопия.

10 июля Египет выступил с альтернативными предложениями к Эфиопии для устранения технических разногласий по плотине и ждал на них ответа от Аддис-Абебы 12 июля на совещании министров, однако, судя по всему, эти альтернативные формулировки не устроили Эфиопию. Аддис-Абеба планировала в июле с началом сезона дождей приступить к заполнению водохранилища ГЭС, считая, что расположенным вниз по течению государствам не стоит опасаться засухи в результате работы плотины. Однако позднее Эфиопия согласилась подождать с началом процесса до заключения соглашения, которое учитывало бы интересы всех трех сторон.

Эфиопия с 2011 года реализует проект по созданию на Голубом Ниле крупнейшей в Африке плотины "Возрождение" ("Хыдасе") из 15 радиально-осевых гидроагрегатов. Мощность ГЭС, которая будет представлять собой каскад из четырех плотин, составит 5250 МВт. Аддис-Абеба намерена ввести ее в строй в 2022-2023 годах. Стоимость проекта - $4,6 млрд. Для Эфиопии строительство станции - это гигантский экономический проект, реализация которого обеспечит страну электроэнергией и позволит экспортировать ее в соседние страны. Египет и Судан опасаются, что в результате работы эфиопской ГЭС в Ниле может возникнуть острая нехватка воды, которая приведет к многочисленным социально-экономическим и экологическим проблемам.

Трехсторонние переговоры по срокам и объемам заполнения и правилам эксплуатации плотины впервые с февраля возобновились 9 июня с участием наблюдателей от США и Всемирного банка, с 3 июля к ним подключились представители Африканского союза, однако стороны так и не смогли прийти к компромиссу.