Число погибших при обрушении здания в Мумбаи выросло до 10

Число погибших при обрушении шестиэтажного здания в индийском мегаполисе Мумбаи выросло до 10. Об этом сообщает в пятницу газета Times of India на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Информационное агентство ANI сообщало в четверг о четырех погибших. Спасательная операция на месте инцидента продолжается.

Обрушение произошло в четверг около 14:35 по местному времени. В ходе спасательной операции 13 человек вытащили из-под завалов.

Причиной обрушения могли стать мощные ливни, подтопившие здание. Как сообщал ранее телеканал NDTV, с начала июля в городе выпало более 1 тыс. мм осадков, что превышает 120% от среднего месячного показателя.