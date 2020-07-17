Число погибших при обрушении здания в Мумбаи выросло до 10
Число погибших при обрушении шестиэтажного здания в индийском мегаполисе Мумбаи выросло до 10. Об этом сообщает в пятницу газета Times of India на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Информационное агентство ANI сообщало в четверг о четырех погибших. Спасательная операция на месте инцидента продолжается.
Обрушение произошло в четверг около 14:35 по местному времени. В ходе спасательной операции 13 человек вытащили из-под завалов.
Причиной обрушения могли стать мощные ливни, подтопившие здание. Как сообщал ранее телеканал NDTV, с начала июля в городе выпало более 1 тыс. мм осадков, что превышает 120% от среднего месячного показателя.
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