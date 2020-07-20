В Китае завершили второй этап испытаний вакцины от COVID-19
В Китае успешно проведена вторая фаза испытаний на взрослых добровольцах вакцины от коронавируса. Исследование опубликовано в медицинском журнале The Lancet, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
Согласно полученным данным, вакцина показала свою безопасность для человека и вызвала иммунный ответ. В испытаниях вакцины приняли участие 603 человека.
Ранее специалисты Оксфордского университета в Великобритании заявили об успешном завершении первого этапа испытаний вакцины от коронавируса на добровольцах.
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