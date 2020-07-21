SpaceX запустила ракету со спутником связи для военных Южной Кореи

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX со спутником связи для нужд военных Южной Кореи стартовала в понедельник с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 17:30 по времени Восточного побережья США. Трансляция запуска ведется на сайте компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Планируется, что аппарат Anasis-II окажется на заданной орбите примерно в течение 30 минут после запуска. Специалисты SpaceX намерены вернуть на Землю первую ступень Falcon 9. Она была применена для запуска в конце мая корабля Crew Dragon с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту к Международной космической станции.