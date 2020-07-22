Египетские военные предотвратили крупную атаку на Синае
Военнослужащие египетской армии сорвали попытку боевиков атаковать их расположение на севере Синайского полуострова, ликвидировав 18 экстремистов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном во вторник вечером заявлении ВС АРЕ.
Согласно предоставленным военными данным, группа террористов попыталась напасть на армейский опорный пункт в районе населенного пункта Бир-эль-Абд в 30 км от приграничного с сектором Газа городом Эль-Ариш - столицы провинции Северный Синай. Однако боевики получили отпор и вынуждены были отступить, а во время их преследования военнослужащим под прикрытием боевой авиации удалось уничтожить 18 нападавших, на теле одного из которых был закреплен пояс со взрывчаткой. Помимо этого, были уничтожены четыре транспортных средства боевиков, в том числе три заминированные машины, которые они намеревались подорвать в ходе готовившегося штурма.
В стычках с экстремистами погибли двое военнослужащих, четверо получили ранения.
Более двух лет назад армия и МВД Египта начали антитеррористическую операцию под кодовым названием "Синай - 2018", которая, в отличие от всех предыдущих, проходит как на севере и в центре полуострова, так и в дельте Нила и в пустыне на западе страны. В ней участвуют армейские подразделения, сотрудники министерства внутренних дел, а также пограничные, военно-воздушные и военно-морские силы. За это время ликвидированы сотни боевиков, погибли десятки полицейских и военнослужащих. Полностью ликвидировать террористическое подполье пока не удается.