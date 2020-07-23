Чистая прибыль Hyundai Motor за II квартал упала в 2,6 раза

Чистая прибыль южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai Motor по итогам второго квартала составила 377,27 миллиарда вон (315,1 миллиона долларов), что в 2,6 раза ниже показателя годичной давности. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, это следует из отчетности компании.

Выручка за квартал составила 21,859 триллиона вон (18,2 миллиарда долларов), что на 18,9% ниже показателя за апрель-июнь в прошлом году. Операционная прибыль в годовом выражении упала на 52%, до 590,32 миллиарда вон (492,8 миллиона долларов).

При этом показатели компании превзошли ожидания аналитиков, которые ждали чистую прибыль на уровне около 205 миллионов долларов, а выручку — на отметке 17,6 миллиарда долларов. Акции компании по итогам торгов в Южной Кореи подорожали на 5,06%.

По итогам второго квартал компания продала 1,436 миллиона машин, что на 34,4% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Hyundai Motor Company была создана в 1967 году, с 1999 года входит в состав группы Hyundai Kia Automotive Group. Штаб-квартира расположена в Сеуле. Компания является крупнейшим автопроизводителем в Южной Корее и четвертым в мире. Выпускает легковые автомобили, грузовики и автобусы.