В Японии создали пакеты, разлагающиеся в морской воде

Японская компания Mitsubishi Chemical разработала пакеты, которые способны полностью разлагаться в морской воде, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Пакеты созданы из материала, который на ощупь и по фактуре ничем не отличается от полиэтилена, однако в его состав входит, в частности, сахарный тростник.

Создатели утверждают, что эти пакеты могут полностью разложиться в морской воде за один год.

Сейчас корпорация готовится к массовому производству таких пакетов.