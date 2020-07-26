В Японии создали пакеты, разлагающиеся в морской воде
Японская компания Mitsubishi Chemical разработала пакеты, которые способны полностью разлагаться в морской воде, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
Пакеты созданы из материала, который на ощупь и по фактуре ничем не отличается от полиэтилена, однако в его состав входит, в частности, сахарный тростник.
Создатели утверждают, что эти пакеты могут полностью разложиться в морской воде за один год.
Сейчас корпорация готовится к массовому производству таких пакетов.
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