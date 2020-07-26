У берегов Тайваня зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в воскресенье вечером у северо-восточного побережья Тайваня. Об этом сообщила сейсмологическая служба острова, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр подземных толчков находился в 86,5 км от береговой линии уезда Илань, а очаг залегал на глубине 53,2 км под морским дном. Колебания почвы ощущались на территории уездов Хуалянь, Илань, Тайдун, Наньтоу, Юньлинь, а также в ряде городов.
Данных о пострадавших, ущербе и угрозе цунами не поступало.
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