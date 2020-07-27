Грузовой самолет совершил аварийную посадку в Японии из-за попадания молнии
Грузовой самолет компании Japan Cargo Airlines совершил аварийную посадку в токийском аэропорту Нарита из-за попадания молнии в фюзеляж. Инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Boeing 747 вылетел из Нариты в направлении американского города Анкоридж в штате Аляска. Примерно через 20 минут после взлета на высоте 6700 м в самолет ударила молния, и пилоты приняли решение вернуться обратно.
В результате инцидента никто из пяти членов экипажа не пострадал. В настоящее время механики обследуют самолет на предмет повреждений.
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