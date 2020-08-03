Cамолет миссии ООН совершил жесткую посадку в Мали

Одиннадцать человек пострадали при нештатном приземлении в понедельник самолета с персоналом ООН в аэропорту Гао на юго-востоке Мали. Об этом заявил специальный представитель генерального секретаря ООН и глава Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) Махамат Салех Аннадиф, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Около 10:15 утра 3 августа самолет MINUSMA из Бамако с четырьмя пассажирами и семью членами экипажа совершил сложную посадку в аэропорту Гао, - отметил он. - Будет проведено расследование, чтобы как можно скорее определить причину инцидента".

По словам главы миссии, "один член экипажа получил серьезные ранения, десять человек - легкие". Самолет поврежден в значительной степени. Он отметил, что на место происшествия направлены силы быстрого реагирования, входящие в состав MINUSMA.

Глава MINUSMA не назвал гражданство и должности людей, находившихся в самолете, а также не уточнил, какой авиакомпании принадлежит лайнер.

Между тем малийский портал Maliweb передал, что самолет имеет регистрационный номер RA-74044. Согласно данным ресурса Flightradar24, это самолет Ан-74, принадлежащий авиакомпании Utair.

Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали была учреждена резолюцией Совета Безопасности ООН весной 2013 года. Ее задача состоит в оказании помощи властям Мали в укреплении безопасности на территории страны. В настоящее время МИНУСМА насчитывает 15 тыс. военнослужащих.