СМИ: Лидер ливанской Партии Катаиб погиб в результате взрыва в Бейруте

Генеральный секретарь ливанской Партии Катаиб Низар Наджарян стал жертвой прогремевшего во вторник в Бейруте взрыва. Об этом сообщил на своей странице в Twitter телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее телеканал информировал о том, что Наджарян получил серьезное ранение и находится в тяжелом состоянии без сознания.

Мощный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. По последним данным, в результате взрыва погибли 12 человек, сотни получили ранения. В порту работают пожарные команды, вертолеты тушат вспыхнувшие пожары с воздуха.