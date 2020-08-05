В Китае за сутки выявлен 51 новый случай заражения коронавирусом
За истекшие сутки в Китае выявлен 51 новый инфицированный COVID-19: 27 больных в активной форме и 24 бессимптомных носителя, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Внутри страны зафиксированы 22 активных случая, все - в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.
За предыдущие сутки были выявлены 57 новых инфицированных: 36 в активной форме и 21 бессимптомный.
С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрирован 84 тыс. 491 активный случай заражения при 2 тыс. 103 ввозных.
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