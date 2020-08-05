Во Вьетнаме за сутки зарегистрированы 20 новых случаев заражения коронавирусом

Двадцать новых случаев заражения коронавирусом зарегистрированы за минувшие сутки во Вьетнаме. Об этом сообщается в коммюнике Национального координационного комитета по профилактике и контролю за распространением вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, опубликованном в среду на портале правительственной информации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным комитета, 17 из 20 случаев заражения произошли в центральной провинции Куангнам и ее столице - городе Дананге. В этом третьем по величине городе Вьетнама 25 июля началась новая вспышка коронавирусной инфекции после трех месяцев отсутствия случаев заболеваний внутри страны. Еще по одному инфицированному выявлено в южной провинции Донгнай и центральной Тханьхоа. Кроме этого, в числе инфицированных - один вьетнамский рабочий, вернувшийся неделю назад на родину вывозным рейсом из Экваториальной Гвинеи. Ранее среди пассажиров этого рейса уже были зафиксированы 19 заразившихся коронавирусной инфекцией.

Самый первый случай заражения коронавирусом был обнаружен во Вьетнаме 23 января. За минувший период всего заболели 672 человека, 378 из которых вылечились. В медицинских учреждениях под наблюдением врачей в настоящее время остаются 286 заболевших. На обсервации в больницах и карантинных центрах находятся порядка 22,2 тыс. человек, еще около 97,8 тыс. местных жителей соблюдают режим изоляции в домашних условиях.

Из-за повторной вспышки коронавирусной инфекции в крупных городах Вьетнама вновь введены ограничения, которые уже были сняты в мае на фоне успехов страны в борьбе с первой вспышкой. Сейчас восстановлен запрет на проведение всех массовых мероприятий, закрыты бары, ночные клубы и все развлекательные заведения. В общественных местах повторно введено обязательное ношение медицинских масок и соблюдение социальной дистанции.